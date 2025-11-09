Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,585.09.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,764.3445.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHWETH za leto 2027 $ 3,952.5617 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHWETH za leto 2028 $ 4,150.1898 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHWETH v letu 2029 $ 4,357.6993 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHWETH v letu 2030 $ 4,575.5842 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Ethereum WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,453.1446.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Ethereum WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 12,140.3872.