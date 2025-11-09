Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4,146.52.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4,353.8460.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHLIDOWSTETH za leto 2027 $ 4,571.5383 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHLIDOWSTETH za leto 2028 $ 4,800.1152 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHLIDOWSTETH v letu 2029 $ 5,040.1209 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHLIDOWSTETH v letu 2030 $ 5,292.1270 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 8,620.3172.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 14,041.5884.