Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum Lido WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,499.88.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Ethereum Lido WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,674.8740.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHLIDOWETH za leto 2027 $ 3,858.6177 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAETHLIDOWETH za leto 2028 $ 4,051.5485 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHLIDOWETH v letu 2029 $ 4,254.1260 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAETHLIDOWETH v letu 2030 $ 4,466.8323 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,275.9991.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,851.8359.