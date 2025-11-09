Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Base WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,529.06.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Base WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,705.513.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WABASWETH za leto 2027 $ 3,890.7886 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WABASWETH za leto 2028 $ 4,085.3280 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WABASWETH v letu 2029 $ 4,289.5944 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WABASWETH v letu 2030 $ 4,504.0742 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Base WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,336.6622.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Base WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,950.6497.