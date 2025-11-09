Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Base EURC zrasel za %0,00. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,18.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Base EURC zrasel za %5,00. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,2389.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WABASEURC za leto 2027 $ 1,3009 s stopnjo rasti %10,25.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WABASEURC za leto 2028 $ 1,3659 s stopnjo rasti %15,76.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WABASEURC v letu 2029 $ 1,4342 skupaj s stopnjo rasti %21,55.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WABASEURC v letu 2030 $ 1,5060 skupaj s stopnjo rasti %27,63.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Base EURC lahko dosegla rast %107,89. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,4531.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Base EURC lahko dosegla rast %238,64. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,9958.