Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Avalanche SAVAX zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 21.32.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Avalanche SAVAX zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 22.3860.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAAVASAVAX za leto 2027 $ 23.5053 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAAVASAVAX za leto 2028 $ 24.6805 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAAVASAVAX v letu 2029 $ 25.9145 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAAVASAVAX v letu 2030 $ 27.2103 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 44.3227.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 72.1970.