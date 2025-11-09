Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Arbitrum WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,588.4.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped Aave Arbitrum WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,767.82.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAARBWETH za leto 2027 $ 3,956.2110 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WAARBWETH za leto 2028 $ 4,154.0215 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAARBWETH v letu 2029 $ 4,361.7226 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAARBWETH v letu 2030 $ 4,579.8087 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped Aave Arbitrum WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,460.0258.

Leta 2050 bi se cena Wrapped Aave Arbitrum WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 12,151.5960.