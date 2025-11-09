Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped 0G zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.43.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Wrapped 0G zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1.5015.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena W0G za leto 2027 $ 1.5765 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena W0G za leto 2028 $ 1.6554 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena W0G v letu 2029 $ 1.7381 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena W0G v letu 2030 $ 1.8250 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Wrapped 0G lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.9728.

Leta 2050 bi se cena Wrapped 0G lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 4.8424.