Na podlagi vaše napovedi bi lahko Virtual Trade Agent zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.005167.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Virtual Trade Agent zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.005426.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena VTA za leto 2027 $ 0.005697 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena VTA za leto 2028 $ 0.005982 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VTA v letu 2029 $ 0.006281 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VTA v letu 2030 $ 0.006595 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Virtual Trade Agent lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.010743.

Leta 2050 bi se cena Virtual Trade Agent lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.017499.