Na podlagi vaše napovedi bi lahko Vanguard xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 329.8.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Vanguard xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 346.29.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena VTIX za leto 2027 $ 363.6045 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena VTIX za leto 2028 $ 381.7847 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VTIX v letu 2029 $ 400.8739 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VTIX v letu 2030 $ 420.9176 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Vanguard xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 685.6305.

Leta 2050 bi se cena Vanguard xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,116.8198.