Na podlagi vaše napovedi bi lahko ValleyDAO zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.324916.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko ValleyDAO zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.341161.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GROW za leto 2027 $ 0.358219 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GROW za leto 2028 $ 0.376130 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GROW v letu 2029 $ 0.394937 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GROW v letu 2030 $ 0.414684 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena ValleyDAO lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.675477.

Leta 2050 bi se cena ValleyDAO lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.1002.