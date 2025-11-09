Na podlagi vaše napovedi bi lahko USEFUL COIN zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000110.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko USEFUL COIN zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000115.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena USEFUL za leto 2027 $ 0.000121 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena USEFUL za leto 2028 $ 0.000127 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USEFUL v letu 2029 $ 0.000134 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USEFUL v letu 2030 $ 0.000140 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena USEFUL COIN lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000229.

Leta 2050 bi se cena USEFUL COIN lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.000374.