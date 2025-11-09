Na podlagi vaše napovedi bi lahko UnitedHealth xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 325.57.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko UnitedHealth xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 341.8485.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena UNHX za leto 2027 $ 358.9409 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena UNHX za leto 2028 $ 376.8879 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UNHX v letu 2029 $ 395.7323 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UNHX v letu 2030 $ 415.5189 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena UnitedHealth xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 676.8366.

Leta 2050 bi se cena UnitedHealth xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,102.4955.