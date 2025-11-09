Na podlagi vaše napovedi bi lahko Unit Solana zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 157.85.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Unit Solana zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 165.7425.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena USOL za leto 2027 $ 174.0296 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena USOL za leto 2028 $ 182.7311 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USOL v letu 2029 $ 191.8676 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USOL v letu 2030 $ 201.4610 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Unit Solana lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 328.1588.

Leta 2050 bi se cena Unit Solana lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 534.5361.