Na podlagi vaše napovedi bi lahko TruFin Staked INJ zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 7.43.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko TruFin Staked INJ zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 7.8015.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TRUINJ za leto 2027 $ 8.1915 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TRUINJ za leto 2028 $ 8.6011 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUINJ v letu 2029 $ 9.0312 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRUINJ v letu 2030 $ 9.4827 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena TruFin Staked INJ lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 15.4464.

Leta 2050 bi se cena TruFin Staked INJ lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 25.1606.