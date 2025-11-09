Na podlagi vaše napovedi bi lahko TQQQ xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 107.18.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko TQQQ xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 112.5390.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TQQQX za leto 2027 $ 118.1659 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TQQQX za leto 2028 $ 124.0742 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TQQQX v letu 2029 $ 130.2779 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TQQQX v letu 2030 $ 136.7918 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena TQQQ xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 222.8195.

Leta 2050 bi se cena TQQQ xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 362.9495.