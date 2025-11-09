Na podlagi vaše napovedi bi lahko Thermo Fisher xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 560.62.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Thermo Fisher xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 588.6510.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TMOX za leto 2027 $ 618.0835 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TMOX za leto 2028 $ 648.9877 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TMOX v letu 2029 $ 681.4371 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TMOX v letu 2030 $ 715.5089 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Thermo Fisher xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,165.4887.

Leta 2050 bi se cena Thermo Fisher xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,898.4583.