Napoved cene Steam22 (STM) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute Steam22 za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo STM povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteSteam22
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Steam22 Napoved cene
--
----
0.00%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen Steam22 za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Steam22 zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.113879.

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Steam22 zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.119572.

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STM za leto 2027 $ 0.125551 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STM za leto 2028 $ 0.131829 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STM v letu 2029 $ 0.138420 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene Steam22 (STM) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STM v letu 2030 $ 0.145341 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen Steam22 (STM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Steam22 lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.236746.

Napoved cen Steam22 (STM) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena Steam22 lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.385634.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.113879
    0.00%
  • 2026
    $ 0.119572
    5.00%
  • 2027
    $ 0.125551
    10.25%
  • 2028
    $ 0.131829
    15.76%
  • 2029
    $ 0.138420
    21.55%
  • 2030
    $ 0.145341
    27.63%
  • 2031
    $ 0.152608
    34.01%
  • 2032
    $ 0.160239
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.168251
    47.75%
  • 2034
    $ 0.176663
    55.13%
  • 2035
    $ 0.185496
    62.89%
  • 2036
    $ 0.194771
    71.03%
  • 2037
    $ 0.204510
    79.59%
  • 2038
    $ 0.214735
    88.56%
  • 2039
    $ 0.225472
    97.99%
  • 2040
    $ 0.236746
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen Steam22 za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.113879
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.113894
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.113988
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.114346
    0.41%
Napoved današnje cene Steam22 (STM)

Predvidena cena za STM na dan November 9, 2025(Danes) je $0.113879. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Steam22 (STM) za jutri

Napoved cene STM za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.113894. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Steam22 za ta teden (STM)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena STM, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.113988. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Steam22 (STM) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za STM $0.114346. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Steam22

--
----

--

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Najnovejša cena STM je --. Njegova 24-urna sprememba znaša 0.00%, 24-urni volumen trgovanja pa je --.
Poleg tega STM ima v razpoložljivi obtok 100.00M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 11.39M.

Zgodovina cen Steam22

Glede na najnovejše podatke o Steam22, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Steam22 0.113879 USD. Razpoložljivi obtok Steam22 (STM) je 100.00M STM, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $11,387,886.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -0.24%
    $ -0.000274
    $ 0.115881
    $ 0.111926
  • 7 dni
    -1.16%
    $ -0.001325
    $ 0.120692
    $ 0.077089
  • 30 dni
    46.22%
    $ 0.052635
    $ 0.120692
    $ 0.077089
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Steam22 spremenila za $-0.000274, kar odraža spremembo vrednosti v višini -0.24%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Steam22 trgoval z najvišjo vrednostjo $0.120692 in najnižjo vrednostjo $0.077089. Cena se je spremenila za -1.16%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje STM.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Steam22 spremenila za 46.22%, kar pomeni približno  USD0.052635 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri STM prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Kako deluje modul za napovedovanje cen Steam22 (STM)?

Modul za napovedovanje cen Steam22 je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti STM. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Steam22 za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona STM, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Steam22. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost STM.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja STM, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Steam22.

Zakaj je napovedovanje cen STM pomembno?

STM Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v STM vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo STM dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene STM za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Steam22 (STM) bo napovedana cena STM dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 STM?
Današnja cena 1 Steam22 (STM) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo STM leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena STM v letu 2027?
Steam22 (STM) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1STM.
Kakšna je ocenjena ciljna cena STM v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo Steam22 (STM) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena STM v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo Steam22 (STM) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 STM?
Današnja cena 1 Steam22 (STM) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo STM leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen STM za leto 2040?
Steam22 (STM) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1STM.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.