Na podlagi vaše napovedi bi lahko Stargate Bridged WETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,407.45.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Stargate Bridged WETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,577.8224.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WETH za leto 2027 $ 3,756.7136 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena WETH za leto 2028 $ 3,944.5493 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WETH v letu 2029 $ 4,141.7767 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WETH v letu 2030 $ 4,348.8656 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Stargate Bridged WETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,083.8438.

Leta 2050 bi se cena Stargate Bridged WETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,538.8351.