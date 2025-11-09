Na podlagi vaše napovedi bi lahko Staked IP zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4.02.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Staked IP zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4.221.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STIP za leto 2027 $ 4.4320 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STIP za leto 2028 $ 4.6536 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STIP v letu 2029 $ 4.8863 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STIP v letu 2030 $ 5.1306 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Staked IP lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 8.3572.

Leta 2050 bi se cena Staked IP lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 13.6131.