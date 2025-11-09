Na podlagi vaše napovedi bi lahko SpaceX PreStocks zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 236.35.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko SpaceX PreStocks zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 248.1675.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPACEX za leto 2027 $ 260.5758 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SPACEX za leto 2028 $ 273.6046 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPACEX v letu 2029 $ 287.2849 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SPACEX v letu 2030 $ 301.6491 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena SpaceX PreStocks lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 491.3546.

Leta 2050 bi se cena SpaceX PreStocks lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 800.3649.