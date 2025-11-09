Na podlagi vaše napovedi bi lahko Ripples zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001972.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Ripples zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.002070.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena RPLS za leto 2027 $ 0.002174 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena RPLS za leto 2028 $ 0.002282 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RPLS v letu 2029 $ 0.002397 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RPLS v letu 2030 $ 0.002516 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Ripples lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.004099.

Leta 2050 bi se cena Ripples lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.006678.