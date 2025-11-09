Na podlagi vaše napovedi bi lahko PudgyStrategy zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001634.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko PudgyStrategy zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001716.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PUDGYSTR za leto 2027 $ 0.001802 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PUDGYSTR za leto 2028 $ 0.001892 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUDGYSTR v letu 2029 $ 0.001986 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PUDGYSTR v letu 2030 $ 0.002086 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena PudgyStrategy lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.003398.

Leta 2050 bi se cena PudgyStrategy lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.005535.