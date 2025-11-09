Na podlagi vaše napovedi bi lahko Plume Staked ETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,338.07.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Plume Staked ETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,504.9735.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PETH za leto 2027 $ 3,680.2221 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena PETH za leto 2028 $ 3,864.2332 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PETH v letu 2029 $ 4,057.4449 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PETH v letu 2030 $ 4,260.3171 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Plume Staked ETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 6,939.6077.

Leta 2050 bi se cena Plume Staked ETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,303.8898.