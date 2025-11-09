Na podlagi vaše napovedi bi lahko Paimon Stripe SPV Token zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 45.13.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Paimon Stripe SPV Token zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 47.3865.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STRP za leto 2027 $ 49.7558 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STRP za leto 2028 $ 52.2436 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STRP v letu 2029 $ 54.8557 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STRP v letu 2030 $ 57.5985 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Paimon Stripe SPV Token lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 93.8220.

Leta 2050 bi se cena Paimon Stripe SPV Token lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 152.8261.