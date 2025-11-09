Na podlagi vaše napovedi bi lahko OpenDelta GMCI30 zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.182134.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko OpenDelta GMCI30 zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.191240.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena OG30 za leto 2027 $ 0.200802 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena OG30 za leto 2028 $ 0.210842 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OG30 v letu 2029 $ 0.221385 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OG30 v letu 2030 $ 0.232454 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena OpenDelta GMCI30 lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.378643.

Leta 2050 bi se cena OpenDelta GMCI30 lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.616770.