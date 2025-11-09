Na podlagi vaše napovedi bi lahko Nia zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.265036.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Nia zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.278287.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NIA za leto 2027 $ 0.292202 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NIA za leto 2028 $ 0.306812 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NIA v letu 2029 $ 0.322152 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NIA v letu 2030 $ 0.338260 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Nia lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.550990.

Leta 2050 bi se cena Nia lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.897505.