Na podlagi vaše napovedi bi lahko Neza zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.726784.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Neza zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.763123.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN99 za leto 2027 $ 0.801279 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SN99 za leto 2028 $ 0.841343 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN99 v letu 2029 $ 0.883410 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SN99 v letu 2030 $ 0.927581 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Neza lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1.5109.

Leta 2050 bi se cena Neza lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2.4611.