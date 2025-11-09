Na podlagi vaše napovedi bi lahko Nexora zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.197038.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Nexora zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.206889.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NEX za leto 2027 $ 0.217234 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NEX za leto 2028 $ 0.228096 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEX v letu 2029 $ 0.239500 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NEX v letu 2030 $ 0.251475 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Nexora lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.409627.

Leta 2050 bi se cena Nexora lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.667240.