Na podlagi vaše napovedi bi lahko Netflix xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,103.38.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Netflix xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,158.5490.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NFLXX za leto 2027 $ 1,216.4764 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena NFLXX za leto 2028 $ 1,277.3002 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NFLXX v letu 2029 $ 1,341.1652 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena NFLXX v letu 2030 $ 1,408.2235 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Netflix xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,293.8477.

Leta 2050 bi se cena Netflix xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,736.4363.