Na podlagi vaše napovedi bi lahko MUTE SWAP by Virtuals zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.014743.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko MUTE SWAP by Virtuals zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.015481.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MUTE za leto 2027 $ 0.016255 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MUTE za leto 2028 $ 0.017067 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MUTE v letu 2029 $ 0.017921 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MUTE v letu 2030 $ 0.018817 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena MUTE SWAP by Virtuals lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.030651.

Leta 2050 bi se cena MUTE SWAP by Virtuals lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.049928.