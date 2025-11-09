Na podlagi vaše napovedi bi lahko MOANI zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000793.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko MOANI zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.000832.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MOANI za leto 2027 $ 0.000874 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MOANI za leto 2028 $ 0.000918 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOANI v letu 2029 $ 0.000964 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOANI v letu 2030 $ 0.001012 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena MOANI lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.001649.

Leta 2050 bi se cena MOANI lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.002686.