Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mitosis EOL BNB zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 989.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mitosis EOL BNB zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 1,038.45.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MIBNB za leto 2027 $ 1,090.3725 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MIBNB za leto 2028 $ 1,144.8911 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIBNB v letu 2029 $ 1,202.1356 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MIBNB v letu 2030 $ 1,262.2424 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Mitosis EOL BNB lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,056.0599.

Leta 2050 bi se cena Mitosis EOL BNB lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,349.1050.