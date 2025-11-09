Na podlagi vaše napovedi bi lahko Microsoft xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 514.28.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Microsoft xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 539.994.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSFTX za leto 2027 $ 566.9937 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSFTX za leto 2028 $ 595.3433 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSFTX v letu 2029 $ 625.1105 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSFTX v letu 2030 $ 656.3660 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Microsoft xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,069.1511.

Leta 2050 bi se cena Microsoft xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,741.5346.