Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mastercard xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 551.69.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mastercard xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 579.2745.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MAX za leto 2027 $ 608.2382 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MAX za leto 2028 $ 638.6501 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAX v letu 2029 $ 670.5826 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAX v letu 2030 $ 704.1117 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Mastercard xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,146.9238.

Leta 2050 bi se cena Mastercard xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,868.2181.