Na podlagi vaše napovedi bi lahko Marine Moguls zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 39.9.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Marine Moguls zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 41.895.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MOGUL za leto 2027 $ 43.9897 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MOGUL za leto 2028 $ 46.1892 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOGUL v letu 2029 $ 48.4986 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOGUL v letu 2030 $ 50.9236 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Marine Moguls lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 82.9492.

Leta 2050 bi se cena Marine Moguls lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 135.1155.