Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute Liquid Staked SOL za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo LSSOL povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteLiquid Staked SOL
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Liquid Staked SOL Napoved cene
--
----
0.00%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen Liquid Staked SOL za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Liquid Staked SOL zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 160.59.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Liquid Staked SOL zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 168.6195.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LSSOL za leto 2027 $ 177.0504 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LSSOL za leto 2028 $ 185.9029 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSSOL v letu 2029 $ 195.1981 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSSOL v letu 2030 $ 204.9580 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Liquid Staked SOL lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 333.8550.

Napoved cen Liquid Staked SOL (LSSOL) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena Liquid Staked SOL lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 543.8147.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 160.59
    0.00%
  • 2026
    $ 168.6195
    5.00%
  • 2027
    $ 177.0504
    10.25%
  • 2028
    $ 185.9029
    15.76%
  • 2029
    $ 195.1981
    21.55%
  • 2030
    $ 204.9580
    27.63%
  • 2031
    $ 215.2059
    34.01%
  • 2032
    $ 225.9662
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 237.2645
    47.75%
  • 2034
    $ 249.1277
    55.13%
  • 2035
    $ 261.5841
    62.89%
  • 2036
    $ 274.6633
    71.03%
  • 2037
    $ 288.3965
    79.59%
  • 2038
    $ 302.8163
    88.56%
  • 2039
    $ 317.9572
    97.99%
  • 2040
    $ 333.8550
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen Liquid Staked SOL za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 160.59
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 160.6119
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 160.7439
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 161.2499
    0.41%
Napoved današnje cene Liquid Staked SOL (LSSOL)

Predvidena cena za LSSOL na dan November 9, 2025(Danes) je $160.59. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) za jutri

Napoved cene LSSOL za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $160.6119. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Liquid Staked SOL za ta teden (LSSOL)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena LSSOL, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $160.7439. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Liquid Staked SOL (LSSOL) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za LSSOL $161.2499. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Liquid Staked SOL

--
----

--

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

11.53K
11.53K 11.53K

--
----

--

Najnovejša cena LSSOL je --. Njegova 24-urna sprememba znaša 0.00%, 24-urni volumen trgovanja pa je --.
Poleg tega LSSOL ima v razpoložljivi obtok 11.53K in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 1.85M.

Zgodovina cen Liquid Staked SOL

Glede na najnovejše podatke o Liquid Staked SOL, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Liquid Staked SOL 160.59 USD. Razpoložljivi obtok Liquid Staked SOL (LSSOL) je 11.53K LSSOL, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $1,849,709.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -2.40%
    $ -3.9612
    $ 167.06
    $ 158.89
  • 7 dni
    -15.20%
    $ -24.4161
    $ 220.9470
    $ 152.6020
  • 30 dni
    -27.66%
    $ -44.4331
    $ 220.9470
    $ 152.6020
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Liquid Staked SOL spremenila za $-3.9612, kar odraža spremembo vrednosti v višini -2.40%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Liquid Staked SOL trgoval z najvišjo vrednostjo $220.9470 in najnižjo vrednostjo $152.6020. Cena se je spremenila za -15.20%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje LSSOL.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Liquid Staked SOL spremenila za -27.66%, kar pomeni približno  USD-44.4331 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri LSSOL prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Kako deluje modul za napovedovanje cen Liquid Staked SOL (LSSOL)?

Modul za napovedovanje cen Liquid Staked SOL je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti LSSOL. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Liquid Staked SOL za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona LSSOL, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Liquid Staked SOL. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost LSSOL.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja LSSOL, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Liquid Staked SOL.

Zakaj je napovedovanje cen LSSOL pomembno?

LSSOL Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v LSSOL vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo LSSOL dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene LSSOL za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Liquid Staked SOL (LSSOL) bo napovedana cena LSSOL dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 LSSOL?
Današnja cena 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo LSSOL leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena LSSOL v letu 2027?
Liquid Staked SOL (LSSOL) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1LSSOL.
Kakšna je ocenjena ciljna cena LSSOL v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo Liquid Staked SOL (LSSOL) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena LSSOL v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo Liquid Staked SOL (LSSOL) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 LSSOL?
Današnja cena 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) je --. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo LSSOL leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen LSSOL za leto 2040?
Liquid Staked SOL (LSSOL) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1LSSOL.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.