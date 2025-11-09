Na podlagi vaše napovedi bi lahko Liquid Staked SOL zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 160.59.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Liquid Staked SOL zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 168.6195.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LSSOL za leto 2027 $ 177.0504 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LSSOL za leto 2028 $ 185.9029 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSSOL v letu 2029 $ 195.1981 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LSSOL v letu 2030 $ 204.9580 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Liquid Staked SOL lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 333.8550.

Leta 2050 bi se cena Liquid Staked SOL lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 543.8147.