Na podlagi vaše napovedi bi lahko KONA zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 25.92.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko KONA zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 27.2160.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena KONA za leto 2027 $ 28.5768 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena KONA za leto 2028 $ 30.0056 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KONA v letu 2029 $ 31.5059 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena KONA v letu 2030 $ 33.0812 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena KONA lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 53.8858.

Leta 2050 bi se cena KONA lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 87.7743.