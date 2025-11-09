Na podlagi vaše napovedi bi lahko Kintsu Staked Hype zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 39.76.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Kintsu Staked Hype zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 41.748.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SHYPE za leto 2027 $ 43.8354 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SHYPE za leto 2028 $ 46.0271 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHYPE v letu 2029 $ 48.3285 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHYPE v letu 2030 $ 50.7449 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Kintsu Staked Hype lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 82.6581.

Leta 2050 bi se cena Kintsu Staked Hype lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 134.6414.