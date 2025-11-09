Na podlagi vaše napovedi bi lahko JobIess zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001058.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko JobIess zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001111.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JOBIESS za leto 2027 $ 0.001166 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena JOBIESS za leto 2028 $ 0.001225 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOBIESS v letu 2029 $ 0.001286 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JOBIESS v letu 2030 $ 0.001350 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena JobIess lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.002200.

Leta 2050 bi se cena JobIess lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.003584.