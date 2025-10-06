Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hypha Staked AVAX zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 33.89.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hypha Staked AVAX zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 35.5845.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STAVAX za leto 2027 $ 37.3637 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STAVAX za leto 2028 $ 39.2319 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STAVAX v letu 2029 $ 41.1935 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STAVAX v letu 2030 $ 43.2531 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Hypha Staked AVAX lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 70.4548.

Leta 2050 bi se cena Hypha Staked AVAX lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 114.7635.