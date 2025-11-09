Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hyperion Staked Aptos zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3.54.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Hyperion Staked Aptos zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3.717.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STAPT za leto 2027 $ 3.9028 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena STAPT za leto 2028 $ 4.0979 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STAPT v letu 2029 $ 4.3028 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena STAPT v letu 2030 $ 4.5180 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Hyperion Staked Aptos lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7.3594.

Leta 2050 bi se cena Hyperion Staked Aptos lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11.9876.