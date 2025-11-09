Na podlagi vaše napovedi bi lahko haHYPE zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 41.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko haHYPE zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 43.0500.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HAHYPE za leto 2027 $ 45.2025 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HAHYPE za leto 2028 $ 47.4626 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HAHYPE v letu 2029 $ 49.8357 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HAHYPE v letu 2030 $ 52.3275 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena haHYPE lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 85.2360.

Leta 2050 bi se cena haHYPE lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 138.8405.