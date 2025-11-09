Na podlagi vaše napovedi bi lahko GTETH zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,392.79.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko GTETH zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 3,562.4295.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GTETH za leto 2027 $ 3,740.5509 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GTETH za leto 2028 $ 3,927.5785 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GTETH v letu 2029 $ 4,123.9574 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GTETH v letu 2030 $ 4,330.1553 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena GTETH lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 7,053.3667.

Leta 2050 bi se cena GTETH lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 11,489.1911.