Na podlagi vaše napovedi bi lahko Grand Gangsta City zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.002010.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Grand Gangsta City zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.002111.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena $GGC za leto 2027 $ 0.002216 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena $GGC za leto 2028 $ 0.002327 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena $GGC v letu 2029 $ 0.002443 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena $GGC v letu 2030 $ 0.002566 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Grand Gangsta City lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.004179.

Leta 2050 bi se cena Grand Gangsta City lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.006808.