Na podlagi vaše napovedi bi lahko Gamestop xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 27.48.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Gamestop xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 28.8540.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GMEX za leto 2027 $ 30.2967 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena GMEX za leto 2028 $ 31.8115 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEX v letu 2029 $ 33.4021 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GMEX v letu 2030 $ 35.0722 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Gamestop xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 57.1289.

Leta 2050 bi se cena Gamestop xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 93.0570.