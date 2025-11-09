Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fyde zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.003501.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Fyde zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.003677.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FYDE za leto 2027 $ 0.003860 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FYDE za leto 2028 $ 0.004053 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FYDE v letu 2029 $ 0.004256 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FYDE v letu 2030 $ 0.004469 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Fyde lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.007280.

Leta 2050 bi se cena Fyde lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.011858.