Na podlagi vaše napovedi bi lahko FVIX zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 27.07.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko FVIX zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 28.4235.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FVIX za leto 2027 $ 29.8446 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena FVIX za leto 2028 $ 31.3369 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FVIX v letu 2029 $ 32.9037 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FVIX v letu 2030 $ 34.5489 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena FVIX lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 56.2765.

Leta 2050 bi se cena FVIX lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 91.6686.