Na podlagi vaše napovedi bi lahko EquitEdge zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.05005.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko EquitEdge zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.052552.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EEG za leto 2027 $ 0.055180 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena EEG za leto 2028 $ 0.057939 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EEG v letu 2029 $ 0.060836 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EEG v letu 2030 $ 0.063877 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena EquitEdge lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.104050.

Leta 2050 bi se cena EquitEdge lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.169487.