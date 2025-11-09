Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 924.43.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 970.6514.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYX za leto 2027 $ 1,019.1840 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYX za leto 2028 $ 1,070.1432 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYX v letu 2029 $ 1,123.6504 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYX v letu 2030 $ 1,179.8329 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Eli Lilly xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,921.8235.

Leta 2050 bi se cena Eli Lilly xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,130.4480.